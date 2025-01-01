Семейства сигнализират за опасно шофиране на мотористи в Перник. По думите им в неделя вечер трите превозни средства преминали през пешеходния площад на задна гума. Следват паника и страх - родители хващат децата си, за да ги предпазят. Хората са подали сигнал на 112.

Разказ на очевидци, които са се разминали на косъм от опасен инцидент:

Задържаха 18-годишен младеж заради опасно шофиране на електрически мотопед в Перник

„Разхождах се с приятелка и децата ни, когато моторите преминаха с бясна скорост. Други хора споделиха, че това не е първи път. Набрахме 112. От всички страни дойдоха патрулки. Казаха ни, че от доста време се опитват да ги заловят”, обясни за „Здравей, България” Виктория Христова.

От МВР - Перник заявиха за NOVA, че един от младежите е заловен. Съставен му е акт, предстои Районният съд да насрочи заседание.Той е на 17 и е криминално проявен.