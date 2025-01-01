Частичен избор за кмет на кметство Велковци, община Брезник, област Перник, ще се проведе на 12 октомври.

Президентът Румен Радев издаде указ за изборите, който е публикуван в "Държавен вестник". С решение от 20 август т.г. Общинска избирателна комисия - Брезник обяви за предсрочно прекратени пълномощията на досегашния кмет на Велковци Валентина Любенова, която подаде оставка по лични причини.

До избирането на нов кмет на населеното място длъжността ще изпълнява Петя Петрова. Тя бе назначена на поста от Общински съвет Брезник на извънредно заседание, провело се миналата сряда.