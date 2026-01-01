8,6 г. затвор при първоначален строг режим - такава присъда постанови тричленен състав на Апелативния съд в София за младеж, който уби невинна и беззащитна жена пред магазин в Перник.

Осем години и половина за младеж за убийство на жена в Перник

С решението си магистратите потвърдиха присъдата на Окръжен съд-Перник. При инцидента двама тийнейджъри пребиха жена пред нон-стоп, но разследващите установиха, че само единият е убил жената.

Булфото

Междувременно жената, която пиела кафе пред магазина преди инцидента, почина. Младежът е навършил пълнолетие, но е съден като непълнолетен какъвто е бил по време на извършване на деянието.

Според доказателствата по делото в ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният е нападнал и нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“. Пострадалата бе транспортирана в болница в безсъзнание. В резултат на побоя тя е получила тежки травми по главата, шията, лицето, гърдите и крайниците.

Дават на съд младежа, пребил до смърт жена в Перник

Въпреки продължителното лечение, жената почина. Експертизата установява, че смъртта е настъпила вследствие на двустранна бронхопневмония, развила се като усложнение от получените травми и увреждане на сънната артерия.