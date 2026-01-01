Разкриха схема за присвояване на кола с фалшиви документи и иззеха от частен дом неистински дипломи за средно образование в Кърджали, съобщиха от полицията.

Случаят е разплетен след подадена жалба от собственик на автомобил. В края на януари 54-годишен мъж е представил за регистрация с договор за покупко-продажба с турски гражданин автомобил.

Разбиха схема за изготвяне на фалшиви документи в столицата

След подаден сигнал за случая в хода на започнала проверка е установено, че представеният договор при регистрацията е фалшив и автомобилът е придобит незаконно.

Извършена е проверка в помещение, обитавано от кърджалиеца, в което са намерени две неистински дипломи за средно образование.

Фалшивите документи са иззети. Мъжът е бил задържан за снемане на обяснения, след което освободен понеже е с влошено здравословно състояние.

По случая се води разследване.