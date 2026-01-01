Районните управления (РУ) в Кърджали и Ардино са с нови началници, съобщиха от ОД на МВР.

Досегашният началник на РУ-Ардино главен инспектор Костадин Симитчиев поема ръководството на най-голямото управление в Кърджали.

Главен инспектор Никола Палахутев, който до момента оглавяваше РУ-Кърджали, става началник на управлението в Ардино.

Директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Димитър Кангалджиев представи на 5 февруари новите ръководители пред състава на двете управления.