Над 100 хиляди евро възлизат нанесените щети по инфраструктурата в община Кирково от обилните валежи в началото на януари, съобщи кметът на пограничната община Шинаси Сюлейман.

Той допълни, че въпреки честите валежи, вече се работи по отстраняване на част от пораженията, като повече от половината от повредените пътни банкети са поправени. Работи се по премахване на къща в село Орлица. Активирало се свлачище там е отделило от основите постройката. Действия се предвиждат и по укрепване на съседна къща, залепената до повредената в планинското село, обясни Сюлейман. Той посочи селото като едно от най-засегнатите от валежите. Освен двете къщи, както и околни постройки, щети са нанесени и по водопроводната мрежа на селото, чието възстановяване е на близо 100 хиляди лева.

Сред останалите засегнати населени места, Шинаси Сюлейман изброи района на Малкоч, Кран, Кукуряк, Тихомир, Средско, Лозенградци.

„Това са селата по цялото продължение на „Гюмюрджински снежник“. Явно облакът е минал оттам, защото там са основно пораженията“, коментира кметът на Кирково.

По думите му, всички материали, с протокола на комисията от експерти, обиколили и описали пораженията, е изпратен за разглеждане от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

„Знаейки и състоянието на държавата, и липсата на приет бюджет, сме наясно, че ще бъде трудно, но се надяваме, че ще бъдем подпомогнати“, каза Сюлейман. Той допълни, че до обявяване на бедствено положение или частично в началото на януари в общината не се е стигнало, не заради по-малко паднали количества валежи, а заради релефа, който не позволява задържане на водата, а я отвежда по естествен път към територията на община Крумовград.

Като последица от проливните валежи, кметът на Кирково посочи и затварянето на моста за село Подкова. „Пороите през последните години бяха много като валежи и завличайки големи дървесни трупи допускам, че са причина за увреждане на устоите на моста“, каза още той. Припомни, че съоръжението е на близо 80 години, а интензитетът на преминаване по него е сравнително висок.

„Това е съоръжение, което се използва ежедневно от жителите на по 5 кметства от двете му страни“, каза още кметът на Кирково.

По думите му, като част от републиканската пътна мрежа, за мостовото съоръжение отговаря Агенция „Пътна инфраструктура“. Чрез АПИ ще бъде внесен доклад до Междуведомствената комисия. Кметът каза, че за щастие има алтернативен път - изграденият при строителството на главния път за Гърция през „Маказа“ друг мост, като връзка на общината с международния път за Гърция.