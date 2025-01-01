Продължава борбата с пожара, който възникна в Рила планина на 9 септември.

Той е ограничен на площ от 1100 дка и слиза от южната страна към река Илийна, съобщиха от полицията. На терен работят екип от пожарникари и двама горски служители, допълниха от полицията. Пожарът е в района на Природен парк "Рилски манастир" и възникна от мълния.

Овладян е пожарът в Рила планина

Общо 17 пожара са гасили екипи на районните служби за пожарна безопасност в областта за времето от 19 до 22 септември. Пожар в землището на с. Крайници, община Дупница, е обхванал площ от 25 дка.

Там са горели сухи треви. Огънят е угасен от три екипа на противопожарната служба в Дупница.

Друг пожар е причинен от късо съединение в електрическо табло в село Мламолово, община Бобов дол. Унищожени са електромери. Останалите пожари са причинени поради небрежност, но щети не са допуснати.