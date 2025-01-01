Община Свиленград почете Милка Василева Милчева, жителка на града, която е една от столетниците в Общината.

Поздравителен адрес от кмета арх. Анастас Карчев и подаръци ѝ поднесе заместник-кметът Анелия Георгиева, която посети юбилярката в дома ѝ. Милка е родена на 13 юли 1925 година в Пещера.

Идва в Свиленград през 1951 година, след като се омъжва за свиленградчанина Павел Спасов. Запознали се в Пещера, където Павел карал казарма. Милка е праплеменница на Васил Левски. Баба ѝ Мария е дъщеря на сестрата на Левски - Ана (Яна). Има и пряка роднинска връзка с първия партизанин в Родопите Петър Велев, с когото са първи братовчеди.

Завършила е Стопанското училище в Пещера, а след това Медицинското училище в Ямбол. Когато става свиленградска снаха, откриват болницата в града. 27 години, до пенсионирането си през 1980 година, работи като медицинска сестра - в отделението по хирургия и в детската ясла в село Капитан Андреево. Остава вдовица през 1998 година. В рода й всички са дълголетници - брат ѝ и сестра й достигат до 95 години, а майка ѝ и баща - до 89.

Има един син, двама внуци и трима правнуци. Всички са около нея и я обсипват с внимание и грижи. Баба Милка е подвижна и в добро умствено здраве, помни дати, събития, имена и всичко преживяно през последния един век. От 20 години страда от глаукома и вече не вижда. Казва, обаче, че не усеща да е на 100 години, чувства се на 60.

През живота си не е боледувала. Не е спазвала диети, обичала е мастика и кафе. Преди да ослепее е следяла модата и е шиела дрехи за себе си и близките си. Сега се гордее с постиженията на наследниците си - правнучката X Ясмин Байдар стана ученичка на 2025 година на СУ „Д-р Петър Берон”.

Класира се първа на областния кръг на олимпиадата по химия и е единствената ученичка от Хасковска област, поканена да участва в „Школа по химия за най-добрите български ученици“ към Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

Като прабаба си момичето има интерес към медицината и вече се подготвя за кандидатстудентските изпити догодина. А преди дни получи сертификат за владеене на английски език от Кеймбридж.