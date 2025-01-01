Катастрофа между два леки автомобила стана по стария път между Хасково и Кърджали до разклона за село Книжовник.

Булфото

Челно са се ударили две коли. Единият автомобил е бил шофиран от възрастна жена, която при опит да завие наляво,посока Книжовник, е отнела предимството на шофьора, пътуващ към Хасково.

Булфото

Вследствие на удара пострадали са водачът и шофьорката, които са откарани в Спешното отделение на МБАЛ-Хасково. Движението в едното платно е възпрепятствано, а трафикът се регулира от Пътна полиция.