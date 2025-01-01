Два големи пожара избухнаха в Хасковска област този следобед. Огънят е избухнал по пътя за село Момково, община Свиленград, потвърдиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".



Сигналът е изплатен към пожарната в 14 часа, запали ле са се сухи треви. На мястото са се отзовали три пожарни автомобила. Към момента пожарът е почти локализиран.



Още един голям пожар е пламнал в стърнища край село Белица. За овладяването на пламъците работят противопожарни екипи.