От идния понеделник Българският Червен кръст (БЧК) в Хасково започва раздаването на помощи на 16 892 правоимащи души в областта, съобщиха от хуманитарната организация. Помощта е осигурена в рамките на операция "Подкрепа" на Програма "Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Тя включва пакети с хигиенни продукти и два вида хранителни продукти - захар и спагети. Право за получаване имат лица, които са заведени като нуждаещи се на различни основания в поделенията на Агенция "Социално подпомагане". Затова и списъците на подлежащите на подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от агенцията, която е и Управляващ орган на програмата. Раздаването ще се осъществява по график в 13 временни пункта на територията на целия регион Хасково.

Миналата година по същата програма в област Хасково 16 493 нуждаещи се имаха възможност да получат помощи. Те бяха раздавани на два транша - веднъж от началото на април и втори път - от 11 юни.