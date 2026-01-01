Област Габрово е в предепидемична обстановка, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

За периода 12-18 януари общата заболяемост от грип и ОРЗ за областта, оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, е 272,79 на 10 000 души население спрямо 153,03 на 10 000 души население за периода 5-11 януари, за страната - 145,29 на 10 000 души население.

Грипна епидемия в Добрич и Бургас, Варна удължава мерките: Какво е положението в другите области на страната

На база събраните данни област Габрово е в предепидемична обстановка.

За периода 5-18 януари са изпратени 29 броя проби в Националната референтна лаборатория по Грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести, в 38 % - 11 проби са доказани грипен вирус А ( А/H3N2).

Областният оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Габрово се събира, за да реши дали да бъдат предприети противоепидемични мерки.

Припомняме, че Добрич, Варна и Бургас са трите области в страната, които въведоха временни противоепидемичени мерки срещу разпространението на грип.