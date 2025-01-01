78-годишна жена е в болница с опасност за живота, след като беше ударена от автомобил на паркинг на магазин в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера, 6 ноември, около 13.57 ч. на бургаската улица „Чаталджа“ №10.

На паркинга зад магазин „Нов дом“ лек автомобил „Мерцедес Е 220“ с бургаска регистрация, управляван от 50-годишен бургазлия, при движение на заден ход блъска 78-годишната пешеходка.

Жената, която е от Бургас, е с фрактури на черепа в лицевата и тилната част. Тя е настанена за лечение в болница „Сърце и мозък“ с опасност за живота.