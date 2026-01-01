МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” отправя призив за кръводаряване заради пострадалите в тецката катастрофата на магистрала "Тракия", които са настанени в болницата.

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Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане, съобщиха от лечебното заведение.

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Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8:00 до 14:30 часа в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ-2 - бившата Трета поликлиника.