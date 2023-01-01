Мотоциклетист удари украинска туристка в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.
Мотоциклетист почина в болница в София след катастрофа във Великотърновско
На 31 август мотоциклет, управляван от 42-годишен мъж, поради движение с несъобразена скорост блъска неправилно пресичащата 61-годишна украинска туристка.
От произшествието е пострадал водачът, който е прегледан и освободен за домашно лечение.
Мотоциклетист почина в болница в София след катастрофа във Великотърновско
На 31 август мотоциклет, управляван от 42-годишен мъж, поради движение с несъобразена скорост блъска неправилно пресичащата 61-годишна украинска туристка.
От произшествието е пострадал водачът, който е прегледан и освободен за домашно лечение.