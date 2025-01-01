Спиращо дъха авиошоу, представено от легендарните румънски ястреби - "Hawks of Romania", е планирано за петък край Зоната за свободен достъп на Пристанище Бургас. Румънските асове се очакват над Морска гара-Бургас в 20:00 часа на 8 август.

С цел осигуряване безопасността се налага пълна забрана за полети с безпилотни летателни системи - дронове от всякакъв тип, включително с тегло под 250 грама, от 19:30 до 20:52 часа в района.

Демонстрацията ще се проведе в кръг с център с координати 42°28'28"N 027°29'42"E и радиус 2 морски мили, в който следва да се ограничат изцяло полетите на БЛС. Солова демонстрация пред публиката ще направи Джордже Ротару - един от най-опитните пилоти в северната съседка и председател на “Аероклуб Румъния”.

Над Бургас ще лети и 25-годишната звезда Андреа Банесару, една от най-талантливите жени-асове в Европа. В шоуто ще видим още Теодор Мунтеану, Ласзло Ференц и Валентин Кавал, носители на десетки международни призове за въздушна акробатика.

Пилотите ще представят както базови и основни маневри, като развъртане хоризонтално и вертикално, така и шандел, лупинги, Кубинска осморка, продължителни виражи с изкачване и снижение, както и много други, които ще гарантират незабравими емоции на публиката.

Демонстрацията над Бургас ще се проведе с акробатични самолети Екстра 300 (Extra 300), използвани в състезания от световен ранг. “Ястребите на Румъния” идват в Бургас по покана на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, което през тази година отбелязва 20 години от своето създаване.