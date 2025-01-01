В Сандански утре ще бъдат въведени временни ограничения на движението в участъци по улиците „Васил Левски“ и „Даме Груев“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Във връзка с предстоящо откриване на строително-ремонтни дейности на ул. „Васил Левски“, на 11 ноември (вторник) временно ще бъде преустановено движението по улици „Васил Левски“ в отсечката между ул. „Даскал Козарев“ и ул. „Даме Груев“, както и ул. „Даме Груев“ – в отсечката между улици „Илинден“ и „Солунска“, за времето от 12:00 до 14:00 часа.

Очаква се министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов да посети община Сандански и заедно с кмета на общината Атанас Стоянов да даде началото на строителните дейности по проект, свързан с ВиК мрежата на града. Обектът е сред приоритетните проекти, включени в Инвестиционната програма за общински проекти с финансиране от държавния бюджет.

Проектът „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, с пътни и тротоарни настилки“ е един от най-мащабните и значими за града и общината. В него са включени ремонтни дейности на 11 улици – „Марица“, „Воден“, „Христо Смирненски“, „Петър Сарафов“, „Княз Борис I“, „Васил Левски“, „Св.св. Кирил и Методий“, „Стою Хаджиев“, „Св.св. Козма и Дамян“, „Ангел Столинчев“ и „Алея на дипломата“.

Основната цел на проектните дейности е цялостна подмяна на остарялата водопроводна и канализационна система, както и пълно обновяване на пътните и тротоарните настилки. Очаква се реализацията му да доведе до по-добро качество на водоснабдяване, по-сигурна градска среда и по-модерна инфраструктура, посочват от общината.