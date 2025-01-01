Мъж намушка жена на площада в Благоевград. Сигнал за инцидента е получен в 10:54 часа на 7 ноември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

37-годишната жена е с нанесени прободни рани с остър предмет, а престъплението е извършено в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев" в Благоевград.

Тя е транспортирана за оказване на медицинска помощ в ЦСМП-Благоевград.

Осмокласник намушка 12-годишно дете в столично училище

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 33-годишен мъж от града.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава под надзора на ОП-Благоевград.