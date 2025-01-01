Учителите всеки ден градят бъдещето на Европа и мисията им е от огромно значение, защото те не просто преподават, а вдъхновяват, изграждат характери и отварят хоризонти. Нашата цел е не просто да подготвяме младите хора да се адаптират към промяната, нашата цел е да ги подготвим да я управляват, каза във видео обръщение еврокомисарят по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева към участниците в националната конференция "Умения за иновации в образованието".

По думите й иновациите не са само въпрос на средства и технологии, те са преди всичко начин на мислене, свобода на мисълта и поле за изява на таланта. Европа има всички предпоставки да бъде лидер, защото Европа е най-образованият континент, който разполага с изключителни таланти и работим за това младите хора да останат тук и да създават своите открития и иновации, отбеляза Захариева.

Тя каза, че с Акта за изкуствен интелект - първият в света цялостен регламент, Европа осигурява безопасна и етична употреба на изкуствения интелект, без да спира иновациите. Европа разработи и етични насоки за учителите, за да ги подкрепи в използването на изкуствения интелект - за да може той да е инструмент и партньор в създаването на нови, иновативни подходи в преподаването и ученето.

Сътрудничеството между публичния и частния сектор, между училищата, университетите и бизнеса е двигателят на тази трансформация, а събитие като днешното събира на едно място опита, идеите и визията, каза еврокомисарят Екатерина Захариева.

Приветствие към участниците беше изпратил и кметът на София Васил Терзиев, като то беше прочетено на форума.

На конференцията Бойко Василев, журналист от БНТ и анализатор на обществените процеси, участва с темата "В епохата на AI: между алгоритъма и душата".

Конференцията за иновациите беше открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който каза, че няма съмнение, че учениците трябва да учат и чрез изкуствен интелект, той може и трябва да помага и на учителите.