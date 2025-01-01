Измамиха стотици с билети за концерт на сръбския изпълнител Миле Китич в Габрово.

От средата на лятото се рекламирал концерт на звездата в града. Събитието било насрочено за 10 октомври в спортна зала "Орловец". Билетите се разпродават много бързо през платформата EpayGo.

В деня на събитието идва изненадата за феновете на изпълнителя. Те чакали с часове пред залата, но вратите й така и не се отворили. Организаторите също не дошли на мястото.

Два дни преди обявената дата на концерта, в платформата за покупка на билети се появява съобщение, че са получени сигнали за възможно отлагане на събитието. На сайта на EpayGo пишат, че са изпратили запитване до организатора на събитието, посочвайки като такъв Глобъл Трансфер Сървиз ЕООД. Организаторът е уведомил, че събитието се отменя и след 14 октомври ще бъдат върнати парите на всички, закупили билети.

Потърпевши споделят, че пари така и не им били върнати. Билетите били на стойност 60 лв.

Самият Миле Китич обяснява във видео, че е разбрал за обявен концерт в Габрово и обяснява, че това е лъжа, и някой е пуснал тази информация с лоша умисъл. Той не е разговарял с никого за такъв концерт.

Любопитното е, че певецът има концерт в България на същата дата, но не в Габрово, а в Горна Оряховица.