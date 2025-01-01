Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев спряха пиян шофьор на лек автомобил „Ситроен Ксара“ в Хаджидимово. Проверката е направена на 6 ноември в 13.00 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Мъжът е на 62 години мъж и е от съседното село Блатска.

В хода на извършената проверка с техническо средство е установено, че водачът на автомобила е шофира с наличие на 2,83 промила алкохол.

Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая се води разследване.