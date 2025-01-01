Диана Хърка, майката на Стефан Хрка, който загина при трагедията в Нови Сад, продължава гладната си стачка за шести пореден ден. Тя споделя, че е настинала и се чувства слаба. Ученици от гимназии, студенти и граждани идват, за да ѝ окажат помощ и подкрепа, съобщи телевизия N1.

Докато Хърка гладува, от заведението „Чациленд“ вече дни наред звучи музика, очевидно с цел да я провокира.

Ученици от редица белградски училища бойкотират занятията в знак на солидарност с нея. Съюзът на образованието на Сърбия призова всички учители и преподаватели да се присъединят към подкрепата.

Снощи бяха регистрирани арести на студенти, докато полицията охранява лагер пред парламента, където се събират поддръжници на правителството.

Хърка започна гладната си стачка на 2 ноември, след възпоменателен митинг предния ден в Нови Сад, проведен по повод годишнината от срутването на навеса на железопътната гара, при което загинаха 16 души.

Майката на Стефан Хърка настоява за съдебно преследване на виновните за трагедията, за освобождаването на всички задържани студенти и за свикване на предсрочни парламентарни избори.