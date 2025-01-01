Около 500 декара горят край петричкото село Капатово. Това каза главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

По думите му, сигналът за огъня е подаден преди повече от два часа. Горят сухи треви, храсти и дървета. Има силен вятър и огънят се разпространява бързо. Това каза началникът на петричката противопожарна служба.

Единият фронт на огъня към момента е овладян. Усилията на огнеборците са насочени към овладяването на другия фронт, който е в близост до местност с фотоволтаици.

Над 30 души полагат усилия за потушаването на огъня. Помагат пожарникари, местни доброволци, очаква се помощ от Благоевград.