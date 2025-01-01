Нощен бой в Благоевград завърши със счупени зъби и комоцио, съобщиха от полицията.

Разправата е станала на 11 август около 04:20 часа, в района на ул. „Иглика“ в Благоевград между трима благоевградчани – на 31, 31 и 19 години.

Пострадалият е 31-годишен мъж.

Двамата извършители – 31-годишен и 19-годишен мъж – са задържани със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград, а по случая е образувано досъдебно производство.

Полицията продължава работа по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.