Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, предаде на съд жена на 65 години за серия измами, извършени спрямо множество лица, с цел получаване на имотна облага в големи размери.

Обвиняемата влязла в доверие и се сприятелила с множество лица с цел имотна облага в периода 2010 - 2020 г.

В редица случаи тя споделяла с тях за сериозни здравословни проблеми на нейни близки – спешна операция или трансплантация в чужбина, съпътствани от остра нужда от средства.

Предизвиквайки съжаление, първоначално молела различни лица за поръчителство за получаване на кредити, а впоследствие и за сключване на договори от името на въведените в заблуждение лица. Сумите по тях били отпускани от банкови и кредитни институции, като парите били предавани на обвиняемата с уговорка тя да погасява месечните задълженията по кредитите. С времето тя преставала да плаща вноските, а пострадалите от действията й лица научавали за това едва след като били потърсени поради неплатени задължения.

Една от пострадалите изтеглила по молба на обвиняемата 27 кредита на обща сума на главницата 118 889 лева, която била предадена от нея на 65-годишната жена.

Другият начин на измама, използван от обвиняемата, е предложение за „влагане на парични активи в инвестиционен фонд в Дубай“. За убедителност тя се представяла за посредник на чуждестранната организация и показвала папка с документи. За първоначална инвестиция - не по-малка от 5 000 лева, обещавала месечен дивидент с лихва от 5-12 % върху вложената сума.

Желаещите за получаване на такъв доход подписвали договор за брокерски услуги, предоставяни на непрофесионален клиент и запис на заповед с фирма. При липса на налични парични средства у потенциални клиенти тя упорито ги убеждавала да вземат кредити и ги съпровождала до банки.

Обикновено първите месеци жената изплащала на клиентите на „инвестиционния фонд“ дивиденти в различен размер, но постепенно преставала да го прави под различен предлог – забавени плащания от страна фонда, смърт в семейството и др. Впоследствие преставала да поддържа връзка с тях и не отговаряла на телефонни обаждания.

Обвиняемата предлагала съдействие за назначаване на престижна длъжност в държавна институция, в органите на съдебната власт, адвокатурата срещу парични суми. За целта тя демонстрирала наличие на контакти и близки отношения с лице, заемащо висша държавна длъжност от висок ранг, провеждайки телефонни разговори. След получаването на парите тя не отговаряла на обаждания и се укрила.

Обвиняемата въвела в заблуждение две лица с обещания за съвместни бизнеси, свързани с изграждане на вeтрогенератор и завод за биоeтанол. Получила от „бъдещите съдружници“ парични суми за различни цели. Впоследствие обаче идеите й се променяли - превоз на дърва, скъпоценни камъни в Дубай, продажба на злато, купуване на нови коли, създаване на фирми, закупуване на камиони в гр. Кюстендил с банков кредит. Парите били давани както в брой, така и превеждани по банков път.

Запитана за липса на каквито й да е резултати от нейните обещания, тя се оправдавала със здравословните проблеми на близки и финансови затруднения.

Деянието е било извършено от обвиняемата в съучастие с нейната майка, която е фигурирала в част от приложените по делото неистински документи – договори с клиенти, в които е била представяна като „инвестиционен посредник“. В хода на разследването е установено, че жената е починала.

По досъдебното производство е била извършена съдебноикономическа експертиза въз основа на приложените банкови и счетоводни документи и разпитите на свидетелите, според заключението на която на 5 лица са били предоставени парични заеми в общ размер 280 889 лева.

Общият размер на имотната вреда, причинена на 11 лица, възлиза на 410 787 лева.

Предстои делото да продължи в съда.