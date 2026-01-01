На 22 и 23 април /сряда и четвъртък/ ще се израждат рекламни съоръжения в участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Движението ще се извършва без ограничения в активната и изпреварващата лента, като няма да може да се навлиза в аварийната лента поради разполагането на необходимата техника.

На 22 април /сряда/ дейностите ще се извършват между 10 ч. и 14:30 ч. при 66-и, 70-и, 75-и и 79-и км в посока Благоевград.

От 15 ч. до 16 ч. работите ще се изпълняват на съоръжение при 67-и км на магистралата в посока София.

На 23 април /четвъртък/, между 9 ч. и 15:30 ч. ще продължат монтажните работи при 66-и, 70-и, 75-и и 79-и км в посока Благоевград.

От 15 ч. до 17 ч. ще се работи при 67-и км в посока София.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.