24-годишнa жена от Сандански почина на купон в Благоевград.

Партито се е състояло на улица "Прилеп", съобщава Struma.com.

Смъртта на момичето е настъпила след пушене на наргиле, предава "24 часа".

В разгара на купона момичето успяло само да каже, че не се чувства добре.

Tранспортирана е до Спешно отделение и въпреки спешните мерки на екипите медици, младата жена e издъхнала.

Час и половина е реанимирана, но по думите на медиците, още като е докарана е била без пулс.

Предстои изясняване на причините за внезапната смърт.