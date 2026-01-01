Образувано е досъдебно производство за опит за кибер измама във финансова институция.

Това съобщи заместник-областният управител на Смолян Андриян Петров. Информацията за осуетения опит за измама в глобалната мрежа е представена на проведеното днес заседание на Областния координационен център за съгласуване на наблюдението и контрола във връзка с въвеждане на еврото като парична единица.

Разследването по случая се води от териториалната дирекция (ТД) „Национална сигурност“-Смолян. Данните за неутрализирания опит за кибер измама са от Атанас Николов, директор на ТД „Национална сигурност“-Смолян.

Повече информация по случая ще бъде предоставена на следващото заседание на Областния координационен център. Според предварителна информация потърпевшият от опита за измама е от Смолян.

Комисията за защита на потребителите е установила нерегламентирано повишение на цените на билетите за обществен транспорт в Рудозем. След сигнал за поскъпването на автобусен превоз, комисията е извършила проверки на седемте превозвача в общината. Намесата на Комисията за защита на потребителите (КЗП) е довела до връщане на цените на билетите на стойностите от декември 2025 г.

По един от междуселищните маршрути, превозвач е въвел 50% увеличение, но поскъпването вече е отменено. В Община Рудозем не е постъпвало уведомление от превозвачите, че възнамеряват да повишат цените, обясниха от Общинската администрация.

От КЗП отчитат най-голям брой жалби за увеличение на цени на стоки и услуги от Пампорово и Чепеларе. На заседанието директорът на ТД „Национална сигурност“-Смолян Атанас Николов е казал, че е успешен преходът към еврото в регионален и национален план, а населението и институциите в област Смолян са били подготвени и информирани.