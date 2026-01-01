Заради авария на довеждащия водопровод от язовир „Пловдивци“ населени места в общините Мадан и Рудозем са без питейна вода.

Нарушено е водоподаването за град Мадан, селата Ловци и Средногорци и рудоземския квартал „Койнарци", каза инж. Костадин Тотев – управител на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) - Смолян, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Едното платно в участък от пътя Пловдив – Рудозем е под вода заради авария

Екипи на ВиК – Смолян работят от рано сутринта по отстраняването на аварията. Повредата е възникнала в района на пречиствателната станция за отпадни води на Рудозем.

„Предприели сме абсолютно всички действия, подготвили сме материалите и работим по отстраняване на аварията. Единственото, което ще ни забави са електромуфите, за които трябва време за изстиване на заварката“, каза инж. Костадин Тотев. Той допълни, че причината е поддала заварка на коляното.

Заради аварията тази сутрин беше наводнено едното платно на път II-86 Пловдив – Рудозем в района между село Средногорци и град Рудозем.

Движението в района се осъществява с повишено внимание. Очаква се до края на работния ден аварията да бъде отстранена и водоподаването постепенно възстановено.