И днес остава в сила ограничението за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян. Пътищата в областта са проходими при зимни условия.

Минус 15 градуса е минималната температура, измерена тази сутрин на Рожен и в Чепеларе, според информация от Метеорологичната станция на Рожен. След падналия през последните дни сняг, условията за ски в Пампорово са добри, отворени са 12 писти.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по няколко от основните автомагистрали в страната заради ремонтни, аварийни и почистващи дейности, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

АМ „Тракия“

В област София движението в посока Бургас в района на Мухово се извършва с повишено внимание заради обезопасяване на пътен участък в аварийната лента. Ограниченията ще останат в сила до края на 2026 година.

В област Стара Загора движението и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като дейностите са планирани до средата на януари 2026 г.

В област Бургас движението в посока София се извършва с повишено внимание заради ремонт на асфалтовата настилка в аварийната лента. Въведено е ограничение на скоростта до 90 км/ч, а участъкът е сигнализиран. Ограниченията са със срок до края на 2026 г.

АМ „Хемус“

В област София движението в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км/ч поради лошо състояние на настилката. Тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността през зимния период. Ограниченията важат до 15 май 2026 г.

В тунел „Витиня“ в посока Варна движението е ограничено до една лента заради ремонтни дейности. Трафикът преминава в изпреварващата лента, като участъкът е сигнализиран.

В района на тунел „Топли дол“ е въведена временна организация на движението. Осигурени са две ленти в посока София, а при необходимост движението може да бъде пренасочвано двупосочно в едната тунелна тръба. Трафикът се регулира с пътни знаци.

В област Ловеч са въведени временни ограничения заради ремонтни дейности, като движението е сигнализирано и организирано с ограничителни елементи.

В участъка между пътните възли „Слънчево“ и „Летище“ движението в посока София е ограничено заради ремонт на настилката. Трафикът преминава двупосочно в платното за Варна, като има ограничения за извънгабаритни превозни средства.

В област Шумен движението в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради дейности по почистване и извозване на битови отпадъци.

АМ „Струма“

В област Перник движението в посока София се извършва с повишено внимание заради аварийни дейности по почистване на откоси. Част от платното е затворено в определени часове през деня, като трафикът е пренасочен в останалите ленти.