Now that is one beautifully perfect cored sample, if I do say so myself! Be patient, little sample, your journey is about to begin. #SamplingMars https://t.co/jOtNGKjeAe — Adam Steltzner (@steltzner) September 2, 2021

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.



Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

#SamplingMars update: first images show a sample in the tube after coring. But pics I took after an arm move are inconclusive due to poor lighting. I’m taking more photos in better light to confirm that we still have an intact core in the tube.



Read more: https://t.co/MqeD68KqYw pic.twitter.com/VYXErWrrEb — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

Why the Perseverance rover couldn't collect its first Martian sample https://t.co/5vE5Ayb6c5 pic.twitter.com/pOHnXfCIiF — CTV News (@CTVNews) August 12, 2021

може би е взелот повърхността на, след като миналия месец не успя, съобщи Асошиейтед прес.Главният инженер на марсохода "я нарече ""."Никога досега не съм бил така щастлив да видя", написа той в Туитър.Отпо-късно обявиха, че изчакват да получат, преди да обявят мисията за успешна, макар че "".Преди месец "" проби доста, пробата се изплъзна и не влезе в титаниевата тръба, предназначена за съхранението й., показват проба в тръбата, но последващите изображения не са били така категорични заради липса на светлина.От НАСА съобщиха, че е възможнода е попаднала по-навътре в тръбата в резултат на вибрациите и уточниха, че ще изчакат още кадри." кацна на Марс презс мисия да събере скали, в които да се търсят следи от древен живот.