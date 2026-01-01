Разголени изображения, макар и изкуствено генерирани, на деца и жени без тяхно знание и съгласие, заплаха от блокиране на достъп в различни държави и особеното внимание на регулаторите – това накратко е информацията, която направи популярно у нас приложението Grok.

Създадено през 2023 г. в САЩ, постепенният разпространителски график отвежда приложението на британския пазар, както и на големи пазари в Азия. В последните два дни, оказва се, сред усърдно думи у нас в най-популярната търсачка в света е именно Grok.

Ако попитаме Google Trends как точно нараства интересът към приложението, научаваме, че има краткотрайни вълни на внимание – тоест, темата навлиза чрез скандал или силна новина, а не чрез постепенно и масово ползване на самата технология.

Картината на интереса към Grok в САЩ е съществено различна от българската. Данните сочат устойчив и висок базов интерес, който не пада до нулеви стойности, а се движи в диапазона 50–90 пункта, с отчетлив ръст в началото на януари. Това е потвърждение, че за разлика от тук, технологията е част от ежедневния публичен и потребителски разговор, а не просто реакция на единична новина.

Интерес с течение на времето в САЩ за последните 30 дни / Източник: Google Trends/Скрийншот

Интерес с течение на времето във Великобритания за последните 30 дни / Източник: Google Trends/Скрийншот

Втората графика показва интереса към Grok във Великобритания. Тя очертава ясно момента на превръщане на темата от нишова в обществено значима.

В първата половина на периода стойностите са относително ниски и стабилни – между 20 и 30 пункта, което говори за ограничен, предимно технологичен интерес. След това следва рязък скок, като в рамките на няколко дни търсенията се удвояват и достигат пик от 100 пункта, което е индикация за силен външен стимул – широко отразен скандал, политическа реакция или регулаторна намеса. За разлика от България, интересът не се срива обратно до ниски нива, а остава висок, което подсказва, че темата продължава да се развива активно в публичното пространство.

Данните показват, че във Великобритания Grok престава да бъде възприеман само като технологичен продукт и се превръща в обществен и политически въпрос, който задържа вниманието дни наред. Това е типичен модел за пазар, в който регулациите, медиите и институциите реагират бързо и поддържат темата „жива“ извън първоначалния новинарски пик.

Какво е Grok и в какво се състои скандалът

Grok е чатбот с изкуствен интелект, разработен от xAI – компания, основана от Илон Мъск. Към юли 2025 г. третата му версия е достъпна като самостоятелно приложение и като добавка към социалната мрежа X, докато Grok 4 се предлага срещу платен абонамент извън платформата. По данни на компанията последната версия е обучена с помощта на около 200 000 графични процесора и при тестове за езикови модели надминава Gemini 2.5 Pro на Google. Grok поддържа програмиране, логическо разсъждение, гласова комуникация, както и създаване и редактиране на изображения.

Паралелно с техническите възможности обаче започнаха да се натрупват и сериозни критики. Подобно на други генеративни AI инструменти, Grok е обвиняван, че „халюцинира“ – създава подвеждаща или невярна информация. В края на миналата година проблемът придоби ново измерение, след като в инструмента се появи трендът, известен като „облечи я в бикини“.

Илон Мъск обсебен от своята „AI приятелка“ — чатботът Ани

Потребители масово започнаха да използват Grok за манипулиране на снимки на реални жени без тяхно съгласие. За дни заявките ескалираха от сравнително леки визуални промени до унизително и насилствено съдържание, включително изображения със сексуално насилие и материали, засягащи деца.

Една от потърпевшите е 22-годишната фотографка Иви. Тя открива, че нейни напълно облечени снимки са били преработени от Grok така, че да изглежда по бикини. След като споделя случая публично с цел да предупреди други, срещу нея започва още по-агресивна вълна от злоупотреби.

„Туитът просто избухна. Оттогава са направени още толкова много изображения с мен и всяко следващо е по-лошо от предишното“, разказва тя. Сред фалшивите кадри има такива, на които е изобразена напълно гола или в унизителни пози. По думите ѝ самият факт, че подобни изображения могат да бъдат генерирани, е шокиращ.

Getty Images

Анализ на британския вестник Guardian показва, че в пика на скандала към Grok са отправяни хиляди подобни искания на час. Съдържанието става все по-деградиращо – включва расистки символи, сцени на сексуално насилие и манипулирани образи на реални жертви на убийства. Част от изображенията могат да бъдат определени като материали със сексуално насилие над деца, но въпреки това остават достъпни онлайн.

Според Peryton Intelligence първите подобни заявки се появяват в началото на декември, а до края на месеца броят им нараства рязко. На 2 януари те достигат близо 200 000 за един ден. Сред най-крайните случаи е използването на Grok за добавяне на рани от куршуми по лицето на Рене Никол Гуд – жена, убита от агент на имиграционните служби в САЩ.

Илон Мъск пуска онлайн енциклопедията си Grokipedia

Реакцията на платформата и на Илон Мъск идва със закъснение. След дни на обществен натиск X частично ограничава функцията за генериране на изображения, като я прави достъпна основно за платени потребители. Засегнатите жени определят мярката като половинчата.

Скандалът доведе и до намеса на регулаторите. Британският медиен регулатор Ofcom започна официално разследване срещу X заради „крайно тревожни сигнали“, че Grok се използва за създаване и разпространение на сексуализирани изображения на жени и деца. Регулаторът изиска от компанията обяснение как изпълнява задълженията си по Закона за онлайн безопасност и извърши ускорена проверка на наличните доказателства.

Турция блокира Grok на Мъск след обиди към Ердоган

Ако бъдат установени нарушения, Ofcom може да наложи глоба до 10% от световния оборот на X или до 18 млн. британски лири – в зависимост от това коя сума е по-висока. При неизпълнение на изискванията регулаторът има правомощия да поиска от съда пълно блокиране на платформата във Великобритания.

Темата стигна и до най-високо политическо ниво. Премиерът Киър Стармър нарече случващото се „позорно“ и „недопустимо“, а министри от правителството заявиха, че Grok не е бил надлежно тестван. Илон Мъск отговори, като обвини британските власти в опит за цензура и ограничаване на свободата на словото – позиция, подкрепена и от лидера на партия „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж.

Getty Images

Междувременно Малайзия и Индонезия станаха първите държави в света, които напълно блокираха достъпа до Grok заради възможността му да създава сексуални дийпфейкове. Властите в двете страни заявиха, че инструментът е използван за генериране на порнографско съдържание с реални хора и ще остане блокиран, докато не бъдат въведени ефективни предпазни мерки.

Случаят с Grok очертава колко бързо технологичен продукт може да се превърне в глобален проблем – от социалните мрежи до парламентите и регулаторните органи. За много от засегнатите жени обаче щетите вече са факт – под формата на публично унижение, нарушено лично пространство и разклатено доверие, че онлайн платформите могат да ги защитят.