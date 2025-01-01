Сърбското правителство е учредило съвместно предприятие с компания за недвижими имоти, собственост на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, за изграждане на хотелски комплекс в Белград. На Сърбия е даден срок до май 2026 г. да събори съществуващите сгради, според изтекли документи.

Независимото сръбско списание Radar публикува инвестиционно споразумение от 2024 г., което дава на фирмата на Къшнър, Atlantic Incubation Partners LLC, дял от 77,5% в съвместното предприятие, а на сръбското правителство – 22,5%.

Съвместната компания е създадена с цел реконструкция на терена на щаба на сръбските въоръжени сили в Белград, бомбардиран от НАТО през 1999 г. Планът предизвика протести в центъра на града.

Сърбското правителство не оспорва автентичността на публикуваните документи. Въпреки че споразумението датира от февруари 2024 г., то беше държано в тайна и стана обществено известно едва миналата седмица, след като сръбският парламент прие специален закон за ускорено развитие на терена като „проект от значение за Република Сърбия“. Новият закон позволява на правителството да заобиколи регулаторни контроли, които бяха спрели напредъка по проекта през май, докато течеше разследване дали документацията, премахваща защитения културен статут на щаба, е била фалшифицирана.

Според споразумението, публикувано от Radar, сръбската държава е била задължена да премахне културния статут на комплекса и да завърши събарянето на съществуващите сгради „по начин, удовлетворяващ“ компанията на Къшнър, Atlantic Incubation. Ако Сърбия не успее да подготви терена за строителство до май следващата година, американската компания може „по собствено усмотрение“ да прекрати договора и да изиска значителна сума като разходи за прекратяване, според публикувания документ. Сделката предвижда безплатно отдаване на земята под наем за 99 години с опция наемът да бъде превърнат в пълна собственост.

Приемането на специалния закон привлече ново внимание върху годишните студентски протести срещу корупцията, които първоначално бяха предизвикани от срутването на железопътна гара в град Нови Сад.

Тази седмица демонстрантите образуваха човешки вериги и очертаха червена линия около комплекса на щаба, опитвайки се да спрат продажбата на терена, предвиден за хотел, апартаменти и музей.

Освен историческото си значение като обект на бомбардировките на НАТО по време на войната в Косово, комплексът имаше защитен статут като единственото дело в Белград на известния югославски модернистичен архитект Никола Добрович.

Приемането на закона за ускоряване на проекта на Къшнър се случва в момент, когато правителството на Александър Вучич се стреми да спечели благоволението на администрацията на Тръмп, след като Вашингтон наложи санкции на националната петролна компания на Сърбия NIS заради мажоритарния дял, притежаван от руските компании „Газпром“ и „Газпром нефт“. Санкциите влязоха в сила миналия месец, прекъсвайки потока на суров петрол към рафинериите на NIS, които се очаква да изчерпат запасите си до края на този месец.

Междувременно, след година протести, белградското правителство заплаши да закрие голяма част от останалите независими медии в страната. На 12 ноември министърът на информацията Борис Братина заплаши частния новинарски канал N1, телевизионната мрежа Nova и американската държавна радиостанция Радио „Свободна Европа“, която администрацията на Тръмп се опитва да затвори.

Братина заяви, че тези станции „не трябва да съществуват на територията на държавата“, което предизвика порицание от страна на Европейската комисия. Представител на комисията каза пред N1, че независимите медии са „ключов стълб на европейската демокрация“.