Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон няколко дни преди планираната среща между президентите на САЩ и на Русия в Аляска, предаде ДПА.

"Ние си даваме сметка, че Русия има намерение да се опита да измами Америка и ние няма да позволим това“, каза Зеленски във вечерното си обръщение.

Украинският президент засега не е поканен на срещата на върха на Владимир Путин и на Доналд Тръмп в Аляска на 15 август. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър обаче заяви пред Си Ен Ен, че не изключва варианта Зеленски да бъде поканен на разговорите, но решението ще бъде взето от Тръмп.

Киев: Зеленски ще се срещне само с Путин и с никой друг от руска страна

Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че цени решимостта на Тръмп да сложи край на войната в Украйна, но добави, че единствената причина, поради която продължават убийствата в страната му е желанието на Путин да воюва и да манипулира всеки, който влезе в контакт с него.

Зеленски подчерта, че ще отхвърли всякакво споразумение за мир, което включва териториални отстъпки. "Със сигурност ще защитаваме нашата страна и нашата независимост“, подчерта той.

"Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна“, подчерта той.