Възрастен мъж от градчето Аргос Орестико край Кастория в Северозападна Гърция по неизяснени причини е излязъл от дома си и е започнал да хвърля по минувачите банкноти от по 50 евро, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Според репортажа мъжът е излязъл от жилището си и е започнал първоначално да вика по минувачите. После обаче ситуацията е взела неочакван обрат, когато извадил от джоба си пачка банкноти и е започнал да ги хвърля на улицата.

Минувачите са се обезпокоили за здравето на мъжа и са информирали властите. На мястото е пристигнал полицейски патрул, който е отвел възрастния човек с белезници, след което се е погрижил за събирането на хвърлената сума.

Мъжът е бил отведен в полицейския участък, където, след оценка на ситуацията и поведението му, е било преценено, че трябва да бъде насочен към медицинско заведение за психично здраве.

В момента той е на лечение в психиатричната клиника в Козани, където получава необходимата медицинска и психологическа подкрепа.