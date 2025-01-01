След боя между ученички в бургаското СУ „Иван Вазов” в четвъртък, с момичетата работят психолог и педагогически съветник. Едното от тях – това, което за малко да бъде напръскано с лютив спрей, имало и предишни провинения, каза директорът на учебното заведение Виктор Григоров.

Евакуираха училище в Бургас заради бой и пръскане с лютив спрей между ученички

Припомняме, че заради случая на агресия се наложи евакуация на възпитаниците на цялото училище в морския град. Дванадесетокласничките се сбили на коридора в малкото междучасие и били разтървани от дежурния учител, който е със зачервено око от спрея. Пострадало и още едно момиче, което се опитало да помогне за потушаването на конфликта.

„В началото на годината издавам заповед, с която забранявам внасянето на забранени вещества или оръжия на територията на училището. Ние не можем да проверяваме багажа на децата, но наблюдаваме поведението им”, обясни директорът на средното училище. Обмисля се как момичетата да бъдат санкционирани.