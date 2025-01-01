Тир с вдигнат кош удари мост на магистрала „Тракия“, шофьорът е ранен, съобщиха от полицията.

Около 19:40 ч. на 23 октомври на затворен участък от АМ „Тракия“, при 212 км, е станало пътнотранспортно произшествие.

По първоначална информация товарен автомобил „Рено“, управляван от 31-годишен мъж, се е движел с вдигнат кош и е ударил хоризонталната греда на мостово съоръжение по „Тракия“. Нанесени са щети по моста и по превозното средство.

Водачът е получил леки наранявания, оказана му е медицинска помощ и е освободен.

Пробата му за алкохол е отрицателна. По случая в РУ–Раднево е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.