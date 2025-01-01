Спипаха над 37 500 къса фабрични цигари и около 200 литра алкохол без платен акциз при спецакция в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 22 октомври от служители на Районно управление-Стамболийски.

Преобладаващата част от контрабандните тютюневи изделия - 34200 са открити в дома на криминално проявен мъж от града.

Още 1380 къса и цялото количество високоградусни напитки с недеклариран произход пък са намерени при претърсвания на адреса на местна търговка и стопанисвания от нея магазин.

Нелегални 2000 папироси са конфискувани и от джипа на водач с криминални регистрации, засечен в Ново село. По случаите се водят разследвания.