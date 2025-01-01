Още седем черни лешояда (Aegypius monachus) бяха освободени в Източните Родопи в рамките на инициативата за възстановяване на вида, съобщиха от Фондация „По-диви Родопи“. Екипите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Фондация „По-диви Родопи“ успешно освободиха четвърта група птици, с което общият брой на освободените черни лешояди достигна 27 птици.

От фондацията посочват, че освобождаването се извършва поетапно и без стрес за птиците – волиерата се отваря плавно, а в близост се осигурява храна, за да се подпомогне първоначалното им приспособяване. Лешоядите са пристигнали в Източните Родопи през май тази година, след прехвърляне от партньорския център на испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona) за отглеждане и рехабилитация на редките птици. Преди да бъдат пуснати лешоядите бяха оборудвани с нови GPS предаватели, които ще позволят на екипа да следи тяхното придвижване, поведение и адаптация в новия им дом, посочват от фондацията.

„Всеки от новоосвободените лешояди вече е индивидуално маркиран и чипиран, което ни позволява да събираме ценни данни за техния живот в дивата природа,“ каза д-р Добромир Добрев, ръководител на проекта от БДЗП. Данните от предишните освобождавания вече показват обнадеждаващи резултати - 20 са оцелели и продължават да обитават района, като седем от тях вече са заели гнезда — някои като двойки, съставени изцяло от освободени птици, а други – в смесени двойки с местни лешояди от Гърция. Лешоядите се хранят успешно както на специално изградени площадки за подхранване, така и извън тях, и често се събират заедно с белоглавите лешояди, обитаващи района.

Проектът ще продължи с още най-малко четири освобождавания до 2029 г., като екипът е оптимистично настроен относно бъдещите размножителни успехи, се посочва в съобщението. „Птиците показват стабилно поведение и успешно намират партньори. Ако тенденцията продължи, очакваме значително увеличение на гнездящите двойки през следващите години“, смята д-р Добрев.

През февруари от БДЗП съобщиха, че нова двойка черни лешояди се е сформирала в Източните Родопи. Любовта наистина е във въздуха, коментираха тогава от организацията по случай новината.