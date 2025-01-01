Община Шумен не предвижда повишение на цените за паркиране - за един час цената да остане 1,20 лева (0,61€), а за денонощие – 10,00 лв. (5,11 €) за лек автомобил. Това се предвижда в проект за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на общината, публикуван на сайта на администрацията. Проектонаредбата е включена като приложение към точка от дневния ред на заседанието на Общинския съвет, насрочено за 30 октомври. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Абонаментът за паркиране на определен паркинг също не се променя и ще струва 60,00 лв. (30,68 €) за един месец, 240,00 лв.(122,71 €) за шест месеца и 450,00 лв. (230,08 €) за една година. Абонаментното паркиране на всички паркинги в града също остава без промяна - 120,00 лв. (61,36 €) за един месец, 360,00 лв. (184,07 €) за шест месеца и 600,00 лв. (306,78 €) за една година, обясниха от общинския пресцентър.

Гражданин предлага да се въведе нов вид паркиране за лек автомобил – еднодневно, срещу такса от 6,00 лв. (3,07 €), като администрацията приема идеята и предлага на Общинския съвет да я гласува.

Предлага се паркирането да е за работното време на синя зона в областния град от 8:00 до 18:00 ч. в делнични дни и от 8:00 до 12:00 ч. в събота, като плащането ще може да бъде направено през мобилно приложение.

Общинските съветници в Шумен гласуваха в края на юли за отмяна на решение от предходното им заседание на 26 юни - за определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти". Общинските съветници в Шумен отложиха приемането на наредбата за организация на движението в общината на заседанието си на 25 септември.