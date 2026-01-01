Турските власти са разследвали най-малко 70 журналисти по спорния закон за „дезинформация“ от 2022 г., като 15 от тях са били задържани, четирима - арестувани, а срещу 27 са повдигнати обвинения, съобщи Стокхолмският център за свобода, позовавайки се на местни медии.

Разследванията са довели до това четирима журналисти да бъдат оставени в ареста до започване на съдебен процес, сочи публикация на опозиционно настроения вестник „БирГюн“. Сред последните случаи е този на репортера Исмаил Ари от „БирГюн“, който беше задържан в събота и поставен под предварителен арест в неделя заради публикации, за които се твърди, че разпространяват невярна информация.

Защитници на свободата на словото и представители на опозицията твърдят, че законът се използва за преследване на критична журналистика, като позволява на властите да определят фактически материали като дезинформация.

Представители на управляващото мнозинство отхвърлят тези обвинения. Фети Йълдъз, водеща фигура в крайнодясната Партия на националистическото движение (ПНД), която подкрепи закона заедно с управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), заяви през февруари, че мярката не е насочена срещу журналисти или легитимни публикации.

Законът, приет през октомври 2022 г., въведе член 217/А в Наказателния кодекс на Турция, с който се създава ново престъпление - „публично разпространяване на подвеждаща информация“. Осъдените могат да получат наказание от една до три години затвор, като при определени обстоятелства санкциите са по-тежки.

Критиците посочват, че текстът е неясен и дава широки правомощия на прокуратурата, докато правителството го защитава като необходим инструмент срещу разпространението на фалшива информация, особено в интернет.

Сред документираните случаи са журналисти като Толга Шардан, задържан през 2023 г. заради публикация за предполагаема корупция в съдебната система, Синан Айгюл, осъден по закона, както и Алиджан Улудaг, задържан през 2026 г.

Турция заема 159-о място от общо 180 държави в Индекса за свобода на медиите за 2025 г., публикуван от „Репортери без граници“ през май същата година.