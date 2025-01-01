Конгресмените от Демократическата партия на САЩ, които призоваха военните да не изпълняват заповедите на президента Доналд Тръмп, "трябва да бъдат в затвора", заяви снощи Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

„Предателите, които казаха на военните да не се подчиняват на моите заповеди, трябва в момента да бъдат в затвора, а не да се разхождат из фалшивите новинарски мрежи, опитвайки се да обяснят, че това, което са казали, е било напълно нормално. Не беше нормално и никога няма да бъде! Това беше призоваване към бунт на най-високо ниво, а призоваването към бунт е тежко престъпление. Няма друго тълкувание за това, което казаха!“, смята Тръмп.

Във вторник шестима демократи - членове на Камарата на представителите и на Сената на САЩ - публикуваха в "Екс" видео, в което напомнят на военните и служителите на разузнаването: "Можете да отказвате да изпълните незаконни заповеди", припомня Франс прес.

"Тази администрация противопоставя нашите униформени военни и нашите служители на разузнаването на американските граждани", заявиха шестимата конгресмени, които са бивши военнослужещи или служители на тайните служби.

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смътрна присъда!", припомня АФП.

"Абсолютен позор", реагира Демократическата партия в "Екс".

Във видеото на конгресмените демократи не се уточнява за кои заповеди говорят, но Доналд Тръмп и неговият верен съюзник в Пентагона, министър Пийт Хегсет, са критикувани за използването на въоръжените сили. Президентът нареди разполагане на части на Националната гвардия в няколко подкрепящи демократите градове, сред които Лос Анджелис и Вашингтон, против волята на местните власти.

През последните седмици САЩ също така извършиха около 20 удара в Карибско море и Тихия океан по плавателни съдове, за които твърдят, без да представят доказателства, че извършват трафик на наркотици. При ударите бяха убити най-малко 83-ма души, припомня АФП.