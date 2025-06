Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че както Израел, така и Иран са нарушили условията на примирието с нападения, извършени след крайния срок за прекратяване на военните действия в ранните часове на вторник, предаде AP.

Тръмп направи коментарите пред репортери в Белия дом, преди да отпътува за срещата на върха на НАТО в Хага. Той изрази разочарование от продължаващите атаки и подчерта, че не иска смяна на режима в Иран, защото това би довело до хаос.

„Те го нарушиха, но и Израел го наруши (...) Имаме две държави, които воюват от толкова дълго, че не знаят какво правят, по дяволите“, каза президентът, като добави: „Не съм доволен от Израел“.

"Преди малко разбрах, че Израел е предприел атака, защото се е почувствал застрашен от една ракета, която дори не е поразила цел. Не искаме това", заключи той.

По-рано днес Тръмп написа следното в социалната мрежа TruthSocial:

JUST IN: Trump says he is “really unhappy” with Israel, issues stern warning on Truth Social pic.twitter.com/bgVowZBRut