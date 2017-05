Терор в Манчестър: Най-малко 22 загинали при взрив на концерт на Ариана Гранде (СНИМКИ)

, предаде Ройтерс. Взривът в залата прогърмял малко след края на концерта (около 0:40 ч българско време). Полицията съобщи, че третира случая като

"До този момент е потвърдена гибелта на 22 души, а около 50 са ранените. В момента третираме случая като терористичен инцидент, докато не получим друга информация", писа в Туитър говорител на градското полицейско управление.Видеокадри, качени в Туитър, показаха. По-рано очевидци съобщиха за голяма експлозия в "Манчестър арена" - най-голямата покрита зала в Европа, малко след края на концерта на Гранде, когато хората вече напускали арената. Ройтерс цитира двама американски служители, пожелали анонимност, според които първоначалните признаци говорят за. Говорител на певицата Ариана Гранде каза, че тя не е пострадала.

Веднага след получаването на сигнала към покритата зала се отправиха десетки полицейски коли и линейки, както и. Целият околен район бе блокиран, спряно бе всякакво движение. Властите предупреждават гражданите да избягван района. Компанията, която управлява железопътната линия, минаваща близо край стадиона, съобщи, че е спряла движението на всички влакове по тази линия заради инцидента.

После бе съобщено, че на друго централно място в града, но се оказало че той не е опасен. Преди това властите информираха населението да не се паникьосва от новия взрив, защото той е контролиран.

Several people killed and many injured after two explosions in Manchester Arena at the end of Ariana Grande gig https://t.co/jcG5iNyCRg pic.twitter.com/pVuUECMmDo