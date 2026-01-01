Австралийската депутатка Хелън Хейнс, която бе блъсната с автомобил, загуби и двата си крака, съобщи днес съпругът ѝ, цитиран от Асошиейтед прес.

На 65-годишната депутатка се оказва медицинска помощ в болница в Мелбърн, където беше откарана с хеликоптер.

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Съпругът на Хейнс съобщи, че в понеделник е бил ампутиран левият крак на Хейнс, а днес е бил ампутиран и десният й крак, след като лекарите са загубили надежда, че могат да го спасят.

"Добрата новина е, че Хелън е жива и че е стабилизирана. Това е най-важното нещо за нашето семейство", каза съпругът пред репортери в Мелбърн.