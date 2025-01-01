Руските сили нанесоха въздушен удар по село Ярова в Донецка област, като убиха повече от 20 души, цитира Укринформ изявление на президента Володимир Зеленски в Телеграм.

"Брутален и жесток руски въздушен удар с бомба върху селище Ярова в Донецка област. Директно върху хора. Обикновени цивилни. В момента, в който се изплащаха пенсиите. Според предварителна информация, над 20 души са загинали. Нямам думи. Изказвам съболезнования на всички семейства и близки на жертвите."

Зеленски подчерта, че такива руски удари не трябва да остават без адекватен отговор от международната общност.

"Руснаците продължават да унищожават животи, като избягват нови силни санкции и нови силни удари. Светът не трябва да мълчи. Светът не трябва да остава бездеен. Необходим е отговор от Съединените щати. Необходим е отговор от Европа. Необходим е отговор от Г-20. Необходими са силни действия, за да се накара Русия да спре да носи смърт", заяви украинският президент.

Вадим Филашкин, ръководител на регионалната военна администрация в Донецк, съобщи в Teлеграм, че руският въздушен удар по село Ярова е отнел живота на най-малко 21 души и е ранил още толкова.

"Най-малко 21 души са убити и още 21 са ранени – това са последствията от ужасния удар по Ярова към 12:30 ч. Руснаците атакуваха цивилни, докато поличаваха пенсиите си. Това не е война – това е чист тероризъм“, написа той.