Мотоциклетист на 36 години е настанен в болница с опасност за живота след катастрофа между селата Оризово и Гранит в община Братя Даскалови. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получeн вчера около 19:00 часа. По първоначална информация става въпрос за самокатастрофа, при която водачът се е блъснал в предпазна мантинела.

Мъжът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Припомняме, че през миналата седмица 34-годишен мотоциклетист загина след катастрофа в Казанлък.