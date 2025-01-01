Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели село Марково в Донецка област, Източна Украйна, предаде ТАСС.

Тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Село Марково се намира в Константиновската градска община в Краматорски район. То отстои на десетина километра северно от град Константиновка - една от основните цели на руското настъпление.

Донецка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани още през 2022 г. Руските въоръжени сили сега контролират около 70% от Донецка област - регион, който става сцена на едни от най-ожесточените сражения във войната в Украйна.

Руските въоръжени сили напредват бавно в Донецка област, като Министерството на отбраната редовно съобщава за превзети села там. Те обаче така и не успяват да установят контрол над по-големи градове като Покровск и Константиновка.