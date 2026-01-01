Директорът на „Росатом“ Сергей Лихачов коментира напредъка по изграждането на турската АЕЦ „Аккую“ в Мерсин (Югоизточна Турция), заявявайки, че руската енергийна компания ще направи всичко възможно „да внедри атомна енергия в Турция през тази година“, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на интервю на Лихачов пред руска телевизия.

„Росатом“ строи първата турска ядрена електроцентрала съгласно споразумение от 2010 г. Очакваше се тя да бъде въведена в експлоатация през 2025 година, но това не се случи заради забавяне, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Директорът на „Росатом“ заяви, че подготовката по въвеждането на атомната електрическа централа в експлоатация тече.

Той подчерта, че въпреки всички трудности и сурови икономически условия „Росатом“ е изпълнила своите задължения. Според него „Аккую“ е била подложена на сериозен натиск.

„Най-тежкият натиск беше осъществен, когато „Сименс“ не изпрати оборудването, което трябваше да достави. Изпаднахме в ситуация, при която инвестиции за 2 млн. долара бяха замразени и платежната система на практика се беше сринала. Въпреки тези условия, не спряхме и за миг. Оттук нататък също ще направим всичко необходимо, за да напреднем (...) ще направим всичко, за да внедрим атомната енергия в Турция през тази година“, заяви директорът на „Росатом“.

Той определи XXI като век на технологиите с електричество. Според него това предопределя процеса по производство на електричество и предоставянето му на подходящи цени, а като единствено решение за това Лихачов вижда развитието на технологиите за атомна енергия.