Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше изненадан, когато по време на брифинг микрофон неочаквано го удари в лицето.

Инцидентът се случи докато 78-годишният Тръмп разговаряше с репортери във военната база „Джойнт Бейс Андрюс“ в Мериленд.

На видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как репортер задава въпрос на президента, когато отдолу внезапно се появява друг микрофон, който го удря по устата.

Тръмп реагира, като накланя глава назад и хвърля строг поглед към репортера, държащ микрофона.

„Много съжалявам“, чува се да казва женски глас зад кадър. Тръмп вдига вежди, но не отвръща.

Следващият въпрос е за ситуацията в Газа, на което Тръмп отговаря с ирония: „Тя току-що се появи по телевизията тази вечер.“

"Тя току-що се превърна в голямата история тази вечер, нали? Видяхте ли това?", акцентира Доналд Тръмп на случилото се.

